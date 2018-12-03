Из-за ремонта труб 3 декабря отключат горячую воду жителям Выборгского и Невского районов Петербурга

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-03T08:40:19+03:00

А 4 декабря к ним присоединится и Калининский

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Жители сразу нескольких районов Петербурга останутся без горячей воды и тепла почти на сутки. Согласно расписанию регламентных работ, в понедельник, 3 декабря коммунальщики начнут ремонтировать трубы по разным адресам в Невском и Выборгском районах, а 4 декабря – в Выборгском и Калининском.

- Отключение коснется жителей Ивановской, Бабушкина, Седова и улицы Цимбалина, переулка Матюшенко, а также Искровского проспекта, - сообщает пресс-служба «ГУП ТЭК Петербурга».

На севере города с холодными батареями придется сидеть на улицах Хошимина и Композиторов.

Впрочем, уже к вечеру тепло вернется в дома петербуржцев, а на следующий день коммунальные службы возьмутся за другие адреса в Выборгском и Калининском районах. С утра 4 декабря ремонтники выйдут на улицу Орбели в районе домов номер 12-16 и на Гражданский проспект 18.