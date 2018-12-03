2018-12-03T09:07:21+03:00
Происшествия

Из-за снегопада на пересечении Пискаревского и Полюстровского проспектов произошло ДТП с пострадавшими

В ночь на понедельник на пустом перекрестке столкнулись «Шевроле Ланос» и микроавтобус «Фольксваген»
Петр КИБЕР
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Из-за снегопада на пересечении Пискаревского и Полюстровского проспектов произошло ДТП с пострадавшими. Фото: vk.com/spb_todayИз-за снегопада на пересечении Пискаревского и Полюстровского проспектов произошло ДТП с пострадавшими. Фото: vk.com/spb_today
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Сложные погодные условия или же простая невнимательность водителей стали причиной аварии на абсолютно пустой дороге в Калининском районе Петербурга. Ночью 3 декабря на пересечении Пискаревского и Полюстровского проспектов столкнулись «Шевроле Ланос» и микроавтобус «Фольксваген».

- Есть пострадавшие. Все экстренные службы на месте, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как пишут в комментариях пользователи соцсетей, ночью светофор мог работать в «желтом мигающем» режиме, когда сами водители должны определять степень приоритета по знакам согласно правилам дорожного движения.

Впрочем, учитывая достаточно сильный снегопад, который обрушился на город ночью, возможно причиной того, что «Шевроле» влетел в бок «Фольксвагену», стал длинный тормозной путь на скользкой дороге.

Виновника аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, а Петербург пока встал в восьмибалльных пробках.

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