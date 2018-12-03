2018-12-03T09:38:15+03:00
Происшествия

Из-за подозрительного предмета на вход и выход закрыли станцию метро «Петроградская»

Горожанам предлагают добираться на работу на наземном транспорте
Петр КИБЕР
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Из-за подозрительного предмета на вход и выход закрыли станцию метро «Петроградская».Из-за подозрительного предмета на вход и выход закрыли станцию метро «Петроградская».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной забытый кем-то пакет создал массу проблем для пассажиров петербургской подземки, которым надо было воспользоваться станцией «Петроградская». Утром в понедельник, 3 декабря, вестибюль закрыли из-за подозрительного предмета.

- В 8:58 станция «Петроградская» закрыта, ведется проверка, - сообщает пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.

Чтобы не опоздать а работу, петербуржцам предлагают пользоваться наземными видами общественного транспорта. Так, в «Организаторе перевозок» сообщают, что до станции метро «Черная речка» той-же «синей» линии можно доехать на 46-м автобусе или 34-м троллейбусе.

Автобусы номер 1, 25,185 и 191 отвезут до «Чкаловской», а 185-й автобус и 31-й троллейбус доедет и до «Лесной».

Это лучше, чем ждать окончания проверки, которая занимает минимум полчаса, а обычно идет и того дольше.

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