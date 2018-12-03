Безработный петербуржец на глазах детей ударил ножом свою жену

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-03T09:56:40+03:00

Женщина потеряла много крови и была госпитализирована в тяжелом состоянии

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Кровавой драмой завершилось застолье в одной из квартир дома 5 корпус 1 по улице Жени Егоровой. Муж, поругавшись с женой после совместного распития спиртного, не нашел слов, чтобы выразить свои чувства и вонзил нож в грудь супруге. По предварительной информации, в этот момент в квартире находились трое их детей.

- Около 00:30 3 декабря нигде не работающий мужчина 1976 года рождения, ножевые ранения женщине 1984 года рождения, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Шум и крики из квартиры услышали соседи, которые и вызвали скорую, а затем и полицию. Раненную, потерявшую много крови, в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу, а розысками ее агрессивного мужа занялись правоохранительные органы.

Если сведения о детях, которые стали свидетелями происшествия подтвердится, то делом наверняка заинтересуются и попечительские органы.