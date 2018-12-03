В Петербурге один и тот же салон связи дважды ограбили за 10 минут
Воровство телефонов из салонов связи, стало таким же частым преступлением, как и угон автомобилей. Но если машины угоняют скрытно, то унести смартфон из магазина могут и среди бела дня. Так, в Петербурге один и тот же салон связи за 10 минут успели обокрасть два раза.
- Около 20:30 2 декабря неизвестный злоумышленник, в присутствии продавца, взял с открытой витрины мобильный телефон и скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Впрочем, пока работники салона вызывали полицию, у них успели украсть еще один телефон. Около 20:40 опять же на глазах менеджеров по продажам уже другой мужчина утащил еще один смартфон все с той же витрины.
А чуть позже, в 21-45 в том же Калининском районе, ограбили уже другой салон связи, расположенный на Пискаревском проспекте. Здесь злодей в медицинской маске рукой разбил витрину и унес четыре смартфона. Сейчас всех похитителей ищет полиция.