СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-03T10:46:37+03:00

В Петербурге один и тот же салон связи дважды ограбили за 10 минут. Фото: "КП" Архив

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Воровство телефонов из салонов связи, стало таким же частым преступлением, как и угон автомобилей. Но если машины угоняют скрытно, то унести смартфон из магазина могут и среди бела дня. Так, в Петербурге один и тот же салон связи за 10 минут успели обокрасть два раза.

- Около 20:30 2 декабря неизвестный злоумышленник, в присутствии продавца, взял с открытой витрины мобильный телефон и скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Впрочем, пока работники салона вызывали полицию, у них успели украсть еще один телефон. Около 20:40 опять же на глазах менеджеров по продажам уже другой мужчина утащил еще один смартфон все с той же витрины.

А чуть позже, в 21-45 в том же Калининском районе, ограбили уже другой салон связи, расположенный на Пискаревском проспекте. Здесь злодей в медицинской маске рукой разбил витрину и унес четыре смартфона. Сейчас всех похитителей ищет полиция.