Прокуратура накажет три компании из Колпино за слив токсичных вод в канализацию

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-03T11:22:02+03:00

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Очередные нарушители природоохранного законодательства Петербурга обнаружились в Колпинском районе города. Отходами, сливаемыми в канализацию, заинтересовалась местная прокуратура.

- Установлено превышение нормативов по железу, алюминием, меди, нефтепродуктам, фенолу, цинку, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры запросили документы на водоотведение трех предприятий, стоки с которых попадают в канализационный коллектор. В первом случае общество с ограниченной ответственностью «ДиКом» пояснило, что проблема была в сломавшемся клапане и сейчас очистное оборудование уже приведено в порядок.

Еще два предприятия - «СиБ-центр» и «Апекс АрхиМет» попались на сбросе стоков с железом, марганцем и жирам. Всем коммерсантам были вынесены требования об устранении нарушений, а сами материалы проверки прокуратуры направлены на рассмотрение, после чего будет принято решение о наказании.