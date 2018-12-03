СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-03T14:44:42+03:00

Почти 14 тысяч тонн грязи вывезли в ноябре с улиц Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Изменить размер текста: A A

Улицы Петербурга ежедневно метут и убирают огромное количество дворников и специальной техники. За ноябрь месяц с городских магистралей было вывезено почти 14 тысяч тонн загрязнений. С начала лета и до начала зимы было убрано почти 140 тонн грязи.

- За последний месяц осени с дорог города на Неве было убрано более 1,5 тысяч тонн мусора и 11,5 тысяч тонн смета, - рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.

В октябре уборкой города занимались работники ручного труда, которые провели более 35,5 тысяч смен. На помощь им была также выведена специальная техника дорожных предприятий, отработавшая свыше 22,1 тысяч смен.

На сегодняшний день за чистотой города следят 900 дворников, а помогает им около 700 единиц спецтехники. Для того, чтобы первый рабочий день декабря начался с приятной чистоты, в ночь на понедельник на улицы было выведено 780 машин.