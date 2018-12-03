Сезон закрылся, но в декабре мосты вновь будут разводить ради техобслуживания
30 ноября в Петербурге официально завершилась навигация на Неве, а вместе с ней и сезон разводки мостов. Но, несмотря на то, что по покрывшейся льдом реке уже не ходят суда, некоторые переправы все еще будут поднимать в небо свои крылья.
- Технические разводки будут осуществлены в соответствии с графиком 4,5,6,7,12,13,14 и 18 декабря, – сообщает пресс-служба «Мостотреста».
Поднятия створок нужны, чтобы специалисты смогли обследовать механизмы мостов, проверить работоспособность оборудования и провести плановое обслуживание.
Чтобы водителям не попасть впросак и не встать перед закрытой для проезда переправой, автомобилистам стоит следить за графиком разводки и не забывать, что время в ней указано ориентировочное, поэтому поднять створки могут и раньше.
Расписание технологических разводок:
Большеохтинский мост
4 декабря: с 2:00 до 5:00
Благовещенский мост
5, 6, 12, 13, 14 декабря: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00
Литейный мост
7 декабря: с 01:40 до 04:45
Дворцовый мост
7 декабря: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
Мост Александра Невского
14, 18 декабря: с 2:00 до 5:10