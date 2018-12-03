СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-03T14:47:36+03:00

Сезон закрылся, но в декабре мосты вновь будут разводить ради техобслуживания. Фото: Тимур ХАНОВ

Переправы по очереди поднимут свои створки в небо 4,5,6,7,12,13,14 и 18 числа

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30 ноября в Петербурге официально завершилась навигация на Неве, а вместе с ней и сезон разводки мостов. Но, несмотря на то, что по покрывшейся льдом реке уже не ходят суда, некоторые переправы все еще будут поднимать в небо свои крылья.

- Технические разводки будут осуществлены в соответствии с графиком 4,5,6,7,12,13,14 и 18 декабря, – сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Поднятия створок нужны, чтобы специалисты смогли обследовать механизмы мостов, проверить работоспособность оборудования и провести плановое обслуживание.

Чтобы водителям не попасть впросак и не встать перед закрытой для проезда переправой, автомобилистам стоит следить за графиком разводки и не забывать, что время в ней указано ориентировочное, поэтому поднять створки могут и раньше.

Расписание технологических разводок:

Большеохтинский мост

4 декабря: с 2:00 до 5:00

Благовещенский мост

5, 6, 12, 13, 14 декабря: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Литейный мост

7 декабря: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост

7 декабря: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Мост Александра Невского

14, 18 декабря: с 2:00 до 5:10