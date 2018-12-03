Прокуратура накажет Дом молодежи на незаконную перепланировку дома Куприна

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-03T16:48:42+03:00

Кроме того, здание более двух лет не было вовлечено в хозяйственный оборот

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Оказалось, что дом, в котором в Петербурге жил русский писатель и переводчик Александр Куприн был незаконно перепланирован. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной прокуратурой Выборгского района, которая проверила соблюдение Домом молодежи «ФОРТПОСТ» требований законодательства об использовании государственного имущества.

- Кроме того, что историческое здание на проспекте Просвещения более двух лет не было вовлечено в хозяйственный оборот, так еще его помещения были незаконно перепланированы без согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников, - сообщила прокуратура Петербурга.

Здание в Выборгском районе Петербурга, известно как дом Куприна, однако оно славится не только тем, что там проживал писатель. Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Также, в свое время, в нем проживали знаменитый радиотехник Михаил Бонч-Бруевич и радиохимик Виталий Хлопин. Кроме того, в 1917 году здесь начал работу VI съезд РСДРП(б).

Прокуратура потребовала исправить перепланировку в историческом здании, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.