Петербургские депутаты просят остановить передачу Исаакиевского собора РПЦ

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-03T19:17:32+03:00

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Сразу десять депутатов Законодательного собрания Петербурга подписали обращение к временно исполняющему обязанности губернатора города на Неве Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение о передаче Русской православной церкви здание Исаакиевского собора. Об инициативе политиков сообщил в своих социальных сетях парламентарий Максим Резник, опубликовавший сам документ.

- В адрес депутатов ЗакСа Петербурга неоднократно поступают обращения жителей города по вопросу отмены распоряжения Комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора РПЦ, - говорится в обращении.

Ситуация, которая возникла вокруг Исаакия, вызвала большой общественный резонанс среди жителей Петербурга, а также политиков, многих деятелей искусств и многих других. Смольный принял решение о передаче здания храма на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование. При этом музейная функция у Исаакиевского собора должна сохраниться.

- Вице-губернатором Петербурга Михаилом Мокрецовым указано, что исполнение пунктов 1 и 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжения, утратило актуальность. Просим признать его недействительным, - отмечается в обращении.

Вопрос вокруг Исаакия тянется уже давно. Примет ли во внимание Александр Беглов обращение депутатов, не известно.