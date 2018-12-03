СЕГОДНЯ 17:50 2018-12-03T17:50:31+03:00

В Токсовском тоннеле на КАД открыто движение для транспорта Фото: архив "КП"

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Движение транспорта в Токсовском тоннеле на северо-западной части кольцевой дороги в Петербурге открыто с 1 декабря. Ремонтные работы на внутреннем кольце КАД полностью завершены к началу зимы.

- За время ремонта в Южном и Северном транспортных отсеках Токсовского тоннеля был выполнен большой объем работ, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». – Отремонтированы деформационные швы железобетонных конструкций тоннеля, создана гидроизоляция, создана система водоотвода, положен новый асфальт, а также сделана новая облицовка стен.

Аналогичные работы проведены в технологическом отсеке тоннеля. Также здесь установлены противопожарные двери, система видеонаблюдения, вентиляция, отопление и противопожарные сигнализации. Обновления затронули и пешеходную часть тоннеля. Специально для комфорта и безопасности пешеходов была оборудовано система обогрева лестничных маршей, создано освещение, обновлена облицовка стен, пола и потолка.