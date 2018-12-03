СЕГОДНЯ 18:09 2018-12-03T19:01:01+03:00

Три машины сгорели во дворе на Петроградской в Петербурге Фото: соцсети

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Жители Большого проспекта Петроградской стороны обеспокоены звуками взрыва, которые донеслись из одного из местных дворов. Сильное пламя охватило сразу три автомобиля, которые были припаркованы возле домов.

- Взрывы. Страшно. И не просто так. Не само по себе произошло, - делятся впечатлениями в социальной сети взволнованные очевидцы пожара.

Само по себе произошло возгорание или нет, с этим уже разберутся сотрудники МЧС и пожарной службы. По рассказам свидетелей пожар возник во дворе между домом 28/1 по Большому проспекту Петроградской стороны и домом 1 на Мончагорской улице. Сначала загорелся один автомобиль, но очень быстро огонь перекинулся на две другие машины, которые припаркованы рядом. Сильное пламя объяло транспорт, черный дым начал подниматься над домами.

- Пожарные приехали через 15 минут и очень быстро потушили огонь, - отмечают очевидцы.

В результате полностью выгорел один автомобиль. Два другие серьезно пострадали. Что стало причиной возгорания, на данный момент не известно.