Петербуржцы перечислили на капитальный ремонт более 4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:34 2018-12-03T18:34:22+03:00

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Практически за целый 2018 год жители Петербурга перечислили в Фонд капитального ремонта свыше 4 миллиардов рублей. При этом Северная столица остается регионом, в котором уровень собираемости взносов находится на одном из самых высоких уровней по всей стране – более 98%. При этом по жилым помещениям сбор равен 98,17%, а по нежилым – 73,4%.

- В городе на Неве размер минимального взноса на капитальный ремонт самый низкий по стране. Сегодня в Петербурге действует система взносов, зависящая от типа дома, а размер составляет 3-4 рубля за квадратный метр площади, - сообщили в Фонде капитального ремонта.

В 2017 году жители города также перечислили на капитальный ремонт 4,1 миллиарда рублей. Суммы значительно растут по сравнению с предыдущими годами. В целом, начиная с 2014 года, в фонд от петербуржцев поступило более 14 миллиардов рублей. Напомним, что с 2019 года минимальный размер взносов вырастет на 1 рубль.