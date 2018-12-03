«Конфетный педофил» из Гатчины предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 19:00 2018-12-03T19:00:09+03:00

Доверчивый ребенок даже не понял, что именно с ним делает взрослый мужчина

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Перед судом Ленинградской области предстанет 59-летний мужчина, который обвиняется в совершении насильственных действий в отношении 11-летней девочки. Гражданин, который заманив конфеткой ребенка, уже находится под стражей.

- Во второй половине для 17 сентября текущего года мужчина, находясь в пьяном состоянии, на одной из улиц города Гатчина увидел 11-летнюю девочку. Он заговорил с ребенком, после чего предложил ее проводить, - рассказали в Следственном комитете Ленинградской области.

Ничего неподозревающая девочка пошла с мужчиной. Когда они зашли в подъезд жилого дома, 59-летний гражданин дал школьнице конфеты, после чего стал к ней приставать. Взрослый мужчина начал целовать ребенка, прикасаться к ее телу через одежду. Доверчивая девочка, в силу своего возраста даже не могла понять, что именно происходит, а также дать отпор.

На данный момент расследование дела завершено, и вся доказательная база передана в суд, который вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого мужчины.