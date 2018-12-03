2018-12-03T19:28:38+03:00
Происшествия

Ревнивый муж может попасть в тюрьму за публикации интимных фото бывшей жены

Житель Тихвина нарушил неприкосновенность частной жизни из-за личной неприязни к экс-супруге
Лилия КОЗЛОВА
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Ревнивый муж может попасть в тюрьму за публикации интимных фото бывшей жены Фото: архив "КП"Ревнивый муж может попасть в тюрьму за публикации интимных фото бывшей жены Фото: архив "КП"
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До двух лет тюремного срока грозит 30-летнему жителю города Тихвин в Ленинградской области за то, что он распространил в Интернете пикантные фотографии своей бывшей супруги. Несдержанный мужчина объяснит свои действия в суде.

- С июля 2017 года по февраль 2018 года мужчина, на почве личной неприязни, распространил в Интернете интимные фотографии своей бывшей супруги, чем нарушил ее право на неприкосновенность частной жизни, - сообщил Следственный комитет Ленобласти.

По словам мужчины, сделал он это из-за ревности, а также судебного разбирательства о разделе имущества, последовавшего за разводом супругов. Свою вину обвиняемый признал и заявил следствию, что раскаивается в содеянном. Мужчина дал подписку о невыезде и пообещал вести себя надлежащим образом.

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