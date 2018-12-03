Хладнокровных убийц коммерсанта будут судить в Петербурге

3 Дек. 20:02 2018-12-03T20:03:46+03:00

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Следственный комитет России по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которые обвиняются в разбое, убийстве и в попытке незаконного оборота наркотиков. Двое из них стали исполнителями заказного убийства, которое совершили только со второй попытки.

- По версии следствия, управляющий компании «Еврознак» Карэн А., после того, как его коммерческий директор перешел на работу в Москву в конкурирующую коммерческую организацию, задумал отомстить ему убийством, - рассказали в Следственном комитете Петербурга. – Для этого он обратился к своему знакомому Ашоту Б., который некогда был полковником полиции и занимал должность начальника тыла Петербургского управления МВД на транспорте.

Бывшему полицейскому не составило труда узнать, когда потенциальная жертва приедет из Москвы в Петербург. Дальше информация была передана Андрею Я., который должен был стать киллером. Тот, в свою очередь, взял себе в напарники еще двоих мужчин – Александра В. и Юрия Д.

9 декабря 2016 года было совершено первое нападение. Трое мужчин приехали к дому на Товарищеском проспекте, где жил потерпевший, встретили его на улице и несколько раз ударили его гантелью. Но тогда случайный прохожий спугнул подозреваемых. Они украли ноутбук у коммерсанта и скрылись.

- Спустя около полугода, 26 мая 2017 года, Андрей Я. и Александр В. снова приехали к тому самому дому. На этот раз коммерсанта стали избивать железной арматурой и нанесли ему несовместимые с жизнью ранения ножом, - рассказали следователи.

При задержании Андрея Я., в его квартире было обнаружено около 10 килограмм амфетамина, который он планировал продавать. Карэн А., заказавший убийство скрылся и находится розыске. Бывший полицейский сотрудничал со следователями и уже получил свой приговор.