2018-12-03T20:26:46+03:00
Происшествия

Виновных в смертельном пожаре в скалолазном центре Петербурга отправят в тюрьму

В январе 2017 года трагедия в центре «Rock Town» унесла жизни троих человек
Лилия КОЗЛОВА
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Виновных в смертельном пожаре в скалолазном центре Петербурга отправят в тюрьмуВиновных в смертельном пожаре в скалолазном центре Петербурга отправят в тюрьмуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Двое бывших сотрудников скалолазного центра «Rock Town», которые стали виновниками пожара, унесшего жизни троих человек, отправятся в тюрьму. Каждый из них проведет в заключение чуть более трех лет.

- 38-летний и 29-летний мужчины не были официально устроены в «Rock Town», расположенном в доме 10 по Литовской улице. Обучение альпинизму всех желающих происходило по устной договоренности с гендиректором организации, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. – В какой-то момент инструкторы решили увеличить скалодром своими силами. Они принесли сварочный аппарат и, не обращая внимание на то, что в помещении центра находились клиенты, 26 января 2017 года начали сварочные работы, без соблюдения каких-либо норм пожарной безопасности.

В итоге в помещении скалолазного центра начался сильный пожар, в котором погибли два человека. Еще двое попали в больницу, но один из них, спустя немного более месяца, скончался. В суде обвиняемые признали нарушение безопасности. Помимо тюремного срока, осужденные должны будут выплатить родственникам каждого погибшего по 500 тысяч рублей и по 250 тысяч рублей потерпевшему.

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