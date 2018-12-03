2018-12-03T20:52:36+03:00
Происшествия

На станции «Беговая» ищут бомбу

Метрополитен закрыт в связи с обнаружением подозрительного предмета
Лилия КОЗЛОВА
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На станции «Беговая» ищут бомбуНа станции «Беговая» ищут бомбуФото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня, 3 декабря, станция Петербургского метрополитена «Беговая», которая является конечной на Невско-Василеостровской линии, закрылась. Причиной тому бесхозный предмет, оставленной на платформе.

- В 20-09 станция «Беговая» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщает метрополитен Петербурга.

Для обследования потенциального опасного предмета на место уже прибыли сотрудники полиции. На данный момент поезда на зеленой линии метро следуют только до станции «Новокрестовская».

Пассажирам Петербургского метро временно рекомендуется пользоваться наземным транспортом. Для того, чтобы добраться до станции «Старая Деревня», которая располагается на фиолетовой ветке метро, можно воспользоваться автобусами № 101, 101А, 110 и 216.

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