На станции «Беговая» ищут бомбу

3 Дек. 20:52 2018-12-03T20:52:36+03:00

Метрополитен закрыт в связи с обнаружением подозрительного предмета

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Сегодня, 3 декабря, станция Петербургского метрополитена «Беговая», которая является конечной на Невско-Василеостровской линии, закрылась. Причиной тому бесхозный предмет, оставленной на платформе.

- В 20-09 станция «Беговая» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщает метрополитен Петербурга.

Для обследования потенциального опасного предмета на место уже прибыли сотрудники полиции. На данный момент поезда на зеленой линии метро следуют только до станции «Новокрестовская».

Пассажирам Петербургского метро временно рекомендуется пользоваться наземным транспортом. Для того, чтобы добраться до станции «Старая Деревня», которая располагается на фиолетовой ветке метро, можно воспользоваться автобусами № 101, 101А, 110 и 216.