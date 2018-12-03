2018-12-03T21:06:08+03:00
Общество

Возможности материнского капитала в Петербурге расширят с нового года

Родители смогут тратить средства на реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов
Лилия КОЗЛОВА
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Возможности материнского капитала в Петербурге расширят с нового годаВозможности материнского капитала в Петербурге расширят с нового годаФото: Анастасия ОСИПОВА
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Начиная с 1 января 2019 года в Петербурге расширится перечень направлений, на которые можно будет тратить материнский капитал. Данный закон подписал временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Город поддерживает многодетные семьи. Расширение перечня направлений для использования материнского капитала позволит тратить деньги на то, что действительно необходимо для их детей, - заявил врио губернатора.

С нового года материнский капитал можно будет тратить на высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка. Также эти средства можно будет направить на реабилитацию детей-ивалидов, приобретать для них товары и услуги, способствующие социальной адаптации и интеграции в общество.

На сегодняшний выплаты по материнскому капиталу в Петербурге 100 тысяч рублей, однако эта сумма постоянно индексируется. С 2019 года эта сумма увеличится до 154 тысячи 347 рублей и 12 копеек.

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