Возможности материнского капитала в Петербурге расширят с нового года

3 Дек. 21:06 2018-12-03T21:06:08+03:00

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Начиная с 1 января 2019 года в Петербурге расширится перечень направлений, на которые можно будет тратить материнский капитал. Данный закон подписал временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Город поддерживает многодетные семьи. Расширение перечня направлений для использования материнского капитала позволит тратить деньги на то, что действительно необходимо для их детей, - заявил врио губернатора.

С нового года материнский капитал можно будет тратить на высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка. Также эти средства можно будет направить на реабилитацию детей-ивалидов, приобретать для них товары и услуги, способствующие социальной адаптации и интеграции в общество.

На сегодняшний выплаты по материнскому капиталу в Петербурге 100 тысяч рублей, однако эта сумма постоянно индексируется. С 2019 года эта сумма увеличится до 154 тысячи 347 рублей и 12 копеек.