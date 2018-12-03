2018-12-03T21:58:03+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" разгромил "Зенит" со счетом 4:2

Сине-бело-голубые теряют важные очки
Елена МОЛОДКИНА
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"Зенит" уступил "Арсеналу" 2:4. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит""Зенит" уступил "Арсеналу" 2:4. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
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Такой футбол болельщикам "Зенита" точно не нужен! В важном матче очередного тура российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые разгромно проиграли "Арсеналу". Матч в Туле завершился с очень неприятным счетом 4:2.

Едва ли не с первых минут фанаты питерской команды засомневались: "А смогут ли наши?". Ужена шестой минуте подопечные Сергея Семака пропустили быстрый гол, автором которого стал Кангва. Когда на 21-й минуте Далер Кузяев сравнял счет, болельщики оживились. Появилась надежда на благоприятный исход.

Но радость была недолгой. Уже на 38-й минуте Мирзов снова вывел туляков вперед. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "Арсенала". Но Эрнани на 57-й минуте снова подарил надежду сине-бело-голубым, отправив мяч в ворота хозяев. В итоге не получилось даже ничьей.

На 74-й минуте Кангва оформил дубль и снова вывел туляков вперед, и всего через три минуты Бакаев увеличил преимущество "Арсенала". "Зенит" уже ничего не смог сделать. Итог - разгромный для питерцев - 4:2.

Потеряв очки, "Зенит" пока что на первом месте турнирной таблицы РПЛ. Но опережает "Краснодар" всего на два очка. На третьем месте с 27 очками ЦСКА.

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