Семак о поражении "Зенита" от "Арсенала": "Все команды играют с удвоенной энергией против лидера чемпионата"

3 Дек. 22:44 2018-12-03T22:44:14+03:00

Поединок закончился в Туле со счетом 4:2 в пользу хозяев

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После поражения от тульского "Арсенала" в матче 16-го тура РПЛ главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что против лидера чемпионата все команды играют с удвоенной энергией.

- Хотят себя показать и проявить. Если мы играем ниже своих возможностей, соперники этим пользуются, - говорит Семак.

Вместе с тем тренер питерской команды отметил и сильные качества "Арсенала", чьи игроки хорошо работают с мячом и обыгрывают один в один. Что касается своей команды, то тут тренера огорчила прежде всего оборона.

- Казалось, вернулись в игру, забив второй мяч, но ошибка - третий мяч, повлияла психологически. И третий раз уже не хватило сил, чтобы пойти на штурм и отыграться. Моменты были, времени оставалось мало, - прокомментировал поражение "Зенита" Семак.

Напомним, "Зенит" проиграл со счетом 4:2. Авторами голов за сине-бело-голубых стали Кузяев и Эрнани.