"Были взрывы слышны": Пожар в многоэтажке на Авангардной улице напугал соседей
Поздним вечером понедельника 3 декабря жителей дома номер три на Авангардной улице пришлось эвакуировать - горела квартира на седьмом этаже. Открытый огонь вырывался из окон, доставая практически до крыши
пожар на Авангардной.
- Были взрывы слышны, у кого-то батареи прорвало и кипяток на пол хлещет, - пишут соседи в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" Вконтакте.
Причину пожара пока не называют. На место ЧП приехали несколько пожарных расчетов и кареты "скорой помощи". Но жильцов соседних квартир вывели на улицу. Правда, к советам спасателей прислушались не все. Многие остались в своих квартирах, в чем признавались в соцсети. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако пожарные еще работают на месте ЧП, и "скорые" тоже дежурят.