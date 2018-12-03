2018-12-03T23:15:13+03:00
Происшествия

"Были взрывы слышны": Пожар в многоэтажке на Авангардной улице напугал соседей

Спасатели эвакуировали людей [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Поздним вечером понедельника 3 декабря жителей дома номер три на Авангардной улице пришлось эвакуировать - горела квартира на седьмом этаже. Открытый огонь вырывался из окон, доставая практически до крыши

пожар на Авангардной.

- Были взрывы слышны, у кого-то батареи прорвало и кипяток на пол хлещет, - пишут соседи в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" Вконтакте.

Причину пожара пока не называют. На место ЧП приехали несколько пожарных расчетов и кареты "скорой помощи". Но жильцов соседних квартир вывели на улицу. Правда, к советам спасателей прислушались не все. Многие остались в своих квартирах, в чем признавались в соцсети. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако пожарные еще работают на месте ЧП, и "скорые" тоже дежурят.

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