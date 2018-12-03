Андрей Аршавин окончательно подтвердил, что завершил карьеру футболиста
Надежды поклонников Андрея Аршавина на то, что футболист еще выйдет на поле, растаяли, как снег весной. Бывший капитан сборной России лично подтвердил, что повесил бутсы на гвоздь.
- Моя карьера уже закончена. Мне кажется, это все и так знают, я объявлял. Информация о возвращении исходила не от меня и неактуальна, - заявил Аршавин в эфире программы "Тотальный футбол" на Матч ТВ, где он был гостем вместе с другим сине-бело-голубым - Владиславом Радимовым.
Аршавин вспомнил свой самый памятный момент в карьере. По словам футболиста, это был дебютный гол за "Зенит" в Воронеже. А самое лучшее время в футболе для него - в Санкт-Петербурге. А Радимов, смеясь, напомнил, как у Шавы то и дело развязывались шнурки. Мол, доходило до того, что двое завязывали ему шнурки, пока он стоял отдыхал, а команда за него отдувалась на поле.
Что касается нынешнего положения "Зенита" и проигрыша от тульского "Арсенала" со счетом 4:2, Аршавин и Радимов считают, что еще ничего не потеряно, и на выезде играть всегда сложнее.