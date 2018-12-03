2018-12-03T23:30:56+03:00
Спорт

Андрей Аршавин окончательно подтвердил, что завершил карьеру футболиста

И рассказал, что верит в "Зенит"
Елена МОЛОДКИНА
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Радимов и Аршавин по пути из Петербурга в Москву. Фото: InstagramРадимов и Аршавин по пути из Петербурга в Москву. Фото: Instagram
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Надежды поклонников Андрея Аршавина на то, что футболист еще выйдет на поле, растаяли, как снег весной. Бывший капитан сборной России лично подтвердил, что повесил бутсы на гвоздь.

- Моя карьера уже закончена. Мне кажется, это все и так знают, я объявлял. Информация о возвращении исходила не от меня и неактуальна, - заявил Аршавин в эфире программы "Тотальный футбол" на Матч ТВ, где он был гостем вместе с другим сине-бело-голубым - Владиславом Радимовым.

Аршавин вспомнил свой самый памятный момент в карьере. По словам футболиста, это был дебютный гол за "Зенит" в Воронеже. А самое лучшее время в футболе для него - в Санкт-Петербурге. А Радимов, смеясь, напомнил, как у Шавы то и дело развязывались шнурки. Мол, доходило до того, что двое завязывали ему шнурки, пока он стоял отдыхал, а команда за него отдувалась на поле.

Что касается нынешнего положения "Зенита" и проигрыша от тульского "Арсенала" со счетом 4:2, Аршавин и Радимов считают, что еще ничего не потеряно, и на выезде играть всегда сложнее.

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