2018-12-04T08:07:34+03:00
Происшествия

На Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины

Огонь вспыхнул на парковке у жилого дома и полностью уничтожил автомобили
Петр КИБЕР
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На Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины. Фото: vk.com/spb_todayНа Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины. Фото: vk.com/spb_today
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ЧП с горящими автомобилями, которые регулярно происходят в Петербурге, докатились и до Ленинградской области. В ночь на 4 декабря в Сертолово вспыхнули две стоявшие рядом машины. Огонь полностью уничтожил обе.

- Около часа ночи на Кленовой улице у дома 7 произошел пожар, - написали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Уже через 15 минут в месту ЧП прибыли пожарные, однако «Шевроле Лачетти» и «Лада Калина» выгорели полностью. При этом иномарка, полыхая по неизвестной причине покатилась сама по себе и могла натворить еще бед, если бы не уткнулась колесами в брошенные во дворе водопроводные трубы.

По словам одного из пользователей соцсетей, сгорела его машина. При этом молодой человек буквально два дня назад отметил новоселье, переехав в Сертолово, и тут же случился такой неприятный сюрприз. Впрочем, главное, что никто из людей не пострадал.

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