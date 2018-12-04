4 Дек. 11:00 2018-12-04T11:00:30+03:00

Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки». Фото: Александр ГЛУЗ

Надзорное ведомство не устроил вид аукциона, объявленный на сайте госзакупок

Изменить размер текста: A A

Конкурс на поставку эскалаторов наклонного хода для станции петербургского метрополитена «Технологический институт» отменен. Городское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России внесло предписание заказчику снять заявку с торгов.

Причиной для недовольства антимонопольщиков стал вид конкурса. Учитывая, что метрополитен – это объект стратегической важности, то некоторая документация носит секретный характер. А, следовательно, торги должны быть не открытыми, а закрытыми. При этом прописывается и ограниченное участие компаний.

Теперь заказчику реконструкции «Техноложки» - комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга придется по новой подавать заявку на проведение торгов.

Напомним, что по условиям конкурса, подрядчик должен выполнить работы по переделке наклонного хода станции, и вместо трех эскалаторов установить четыре. Начальная стоимость контракта составляет 1,1 миллиард рублей.