Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки»
Конкурс на поставку эскалаторов наклонного хода для станции петербургского метрополитена «Технологический институт» отменен. Городское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России внесло предписание заказчику снять заявку с торгов.
Причиной для недовольства антимонопольщиков стал вид конкурса. Учитывая, что метрополитен – это объект стратегической важности, то некоторая документация носит секретный характер. А, следовательно, торги должны быть не открытыми, а закрытыми. При этом прописывается и ограниченное участие компаний.
Теперь заказчику реконструкции «Техноложки» - комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга придется по новой подавать заявку на проведение торгов.
Напомним, что по условиям конкурса, подрядчик должен выполнить работы по переделке наклонного хода станции, и вместо трех эскалаторов установить четыре. Начальная стоимость контракта составляет 1,1 миллиард рублей.