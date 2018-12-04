2018-12-04T11:00:30+03:00
Общество

Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки»

Надзорное ведомство не устроил вид аукциона, объявленный на сайте госзакупок
Петр КИБЕР
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Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки».Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки».Фото: Александр ГЛУЗ
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Конкурс на поставку эскалаторов наклонного хода для станции петербургского метрополитена «Технологический институт» отменен. Городское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России внесло предписание заказчику снять заявку с торгов.

Причиной для недовольства антимонопольщиков стал вид конкурса. Учитывая, что метрополитен – это объект стратегической важности, то некоторая документация носит секретный характер. А, следовательно, торги должны быть не открытыми, а закрытыми. При этом прописывается и ограниченное участие компаний.

Теперь заказчику реконструкции «Техноложки» - комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга придется по новой подавать заявку на проведение торгов.

Напомним, что по условиям конкурса, подрядчик должен выполнить работы по переделке наклонного хода станции, и вместо трех эскалаторов установить четыре. Начальная стоимость контракта составляет 1,1 миллиард рублей.

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