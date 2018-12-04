Беглов подписал закон о расширении направлений для маткапитала в Петербурге
Кроме общероссийской программы поддержки семьи, по которой за второго ребенка выплачивают более 400 тысяч рублей, в Петербурге существует и свой региональный материнский капитал. Сумму в 154 тысячи дают за третьего малыша. По новому закону, который подписал Александр Беглов, направление трат этих денег расширяется.
- Теперь материнский капитал в Санкт-Петербурге такие родители смогут направлять на высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка, включая оплату проезда к месту ее получения, - сообщает пресс-служба Смольного.
Кроме этого, с 1 января 2019 года деньги можно потратить на социальную адаптацию детей-инвалидов.
Право на получение регионального материнского капитала имеют женщины, родившие или усыновившие третьего или последующего ребенка в период с 2012 по 2021 годы. Также деньги дадут и мужчинам, если они являются родителями-одиночками.
- Город поддерживает многодетные семьи, - подчеркнул врио губернатора Петербурга Александр Беглов.