2018-12-04T12:09:15+03:00
Дом. Семья

Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске

Животных незаконно держали в центральном парке культуры и отдыха курортного городка
Петр КИБЕР
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Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске.Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Жители и гости Зеленогорска потеряют свою радость – четырех енотов и двух белок из местного частного зоопарка. Животных потребовала изъять прокуратура, так как владельцы зверинца не смогли представить документов на пушистых питомцев.

- Кроме отсутствия паспортов на собственность и происхождение животных, еще одним нарушением стало отсутствие регистрации двух енотов в ветеринарной станции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Также хозяева зоопарка неправильно хранили отходы жизнедеятельности белок и енотов. Их складировали в непосредственной близости к вольерам, и не использовали необходимую в таких случаях гидроизоляционную подкладку.

По итогам проверки зоопарку «Радуга» был выписан штраф в 65 тысяч рублей, а енотов и белок – любимцев местной публики, прокуратура постановила изъять.

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