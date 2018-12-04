В Ленобласти открылась «добрая» выставка молодых художников-инвалидов

4 Дек. 12:34 2018-12-04T12:34:27+03:00

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Художественную выставку «Я рисую добрый мир» в фойе Дома правительства Ленинградской области открыли аплодисментами: хлопали восхищенные гости, хлопали и сами авторы – четверо ребят из Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Поддержать юных художников с ограниченными физическими (но не творческими) возможностями пришли их друзья из мультицентра.

На стендах собрали два десятка работ, от акварельных пейзажей до архитектуры в графике и даже персонажей аниме.

– Давно мечтали открыть эту выставку, – призналась педагог мультицентра Марина Кузнецова. – У нас все ребята талантливые. Но инициатива принадлежит Мише: сейчас он учится на компьютерной графике (и делает очень талантливые работы), но своим умением рисовать удивил нас, когда еще обучался документообороту.

На стендах собрали два десятка работ в разных техниках. Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

Миша – художник-самоучка, не выпускает карандаш из рук последние шесть лет. Его рисунки в графической технике поражают детализацией.

– Он долго не мог решиться на выставку, скромничал, – добавляет педагог. – У него расстройство аутистического спектра, разговаривает лишь с несколькими людьми. Поэтому даже то, что он сегодня пришел сюда, – большой положительный сдвиг.

А вот его напарница по выставке, воспитанница мультицентра Аня, открыла в себе способность к рисованию недавно.

– Рисую то, что говорят в арт-студии, но вкладываю в работы свои мысли, – объясняет молодая художница.

Еще один Михаил поразил акварельными пейзажами. Трудно поверить, но молодой живописец родился с видоизмененными руками, так что даже орудовать кисточкой для него уже победа.

– Я свои образы беру из головы, – улыбается Вика, которая умеет рисовать в совершенно разных стилях и техниках.

Выставку открыли 3 декабря, в Международный день инвалидов. К этому же событию ребятам провели экскурсию по зданию правительства: их провели по залам, где проходят заседания, и даже пустили в приемную губернатора. В коридоре экскурсия встретила Александра Дрозденко, который спешил на прямую линию с жителями области. Глава региона предложил сфотографироваться вместе под слово «сосиски».

Ребятам провели экскурсию по зданию правительства. Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

– Этой выставкой мы хотели показать, что и среди ребят с ограниченными возможностями есть действительно талантливые дети, у которых равные шансы с остальными, – отметила председатель Комитета административного управления и протокола губернатора Ленобласти Анна Данилюк, которая выступила в роли экскурсовода. – Детки с сохранным интеллектом, их работы действительно уникальные. Любое учреждение, где чувствуют сострадание, сопереживание, соучастие и содействие, может провести такие выставки и экскурсии у себя. Нам не сложно, а для них это целое событие.

В подарок маленькие художники получили книжки о Ленобласти с красивыми графическими картинами и наборы пастели, чтобы творить дальше. Выставка будет открыта в фойе Дома правительства по 10 октября.