2018-12-04T12:44:43+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах

Детей кормили продуктами плохого качества и с кучей санитарных проблем на кухне
Петр КИБЕР
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Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах.Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сразу несколько десятков школ и детских садов попали в центр внимания прокурорских работников, которые вместе с Роспотребнадзором проверили дошкольные и учебные заведения Петербурга. И результатом инспекции оказался целый букет нарушений.

- В школах 418 и 425 Кронштадтского района контроль за поставками не осуществлялся, для питания детей привозились продукты, не предусмотренные техническим заданием и худшего качества, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме этого, в различных детсадах и школах Петербурга – в списке несколько десятков учреждений со всех районов города – нарушались санитарные нормы готовки, хранения продуктов и отходов, у некоторых работников отсутствовали необходимые справки о прививках, не были пройдены медосмотры и флюорография.

На самих пищеблоках инспектора обнаружили грязь, несоответствие или отсутствие меню, а привезенное на кухню мясо не имело ветеринарного сертификата.

Всего по итогам проверки возбуждено 17 административных дел и вынесено 11 предписаний об устранении нарушений.

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