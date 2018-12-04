Перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы
Очередной прорыв труб с горячей водой произошел во вторник днем в Санкт-Петербурге. Из-за коммунальной аварии кипятком залило перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников, что в Красносельском районе Северной столицы.
- Аварийные службы на месте, в громкоговоритель вещают об опасности провала асфальта и советуют обходить место ЧП подальше, - сообщил с места событий петербуржец, который прислал видеозапись в редакцию «Комсомольской правды».
Вместе с коммунальщиками приехало и несколько машин ГИБДД. Сотрудники полиции уже перекрыли движение по улице Маршала Захарова, из-за чего на подъездах образовались небольшие заторы.
В Санкт-Петербурге на перекрестке Маршала Захарова и улицы Десантников прорыв трубы.
В соцсетях петербуржцы пишут, что трубы здесь прорывает регулярно, а из-за нынешней аварии местным жителям, судя по всему, придется сидеть без горячей воды и с отключенными батареями.