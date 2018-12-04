2018-12-04T13:39:37+03:00
Происшествия

Перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы

Коммунальная авария сразу же создала проблемы для автомобилей и общественного транспорта
Петр КИБЕР
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Перекресток Маршала Захарова и улицы Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы. Фото: vk.com/spb_todayПерекресток Маршала Захарова и улицы Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы. Фото: vk.com/spb_today
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Очередной прорыв труб с горячей водой произошел во вторник днем в Санкт-Петербурге. Из-за коммунальной аварии кипятком залило перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников, что в Красносельском районе Северной столицы.

- Аварийные службы на месте, в громкоговоритель вещают об опасности провала асфальта и советуют обходить место ЧП подальше, - сообщил с места событий петербуржец, который прислал видеозапись в редакцию «Комсомольской правды».

Вместе с коммунальщиками приехало и несколько машин ГИБДД. Сотрудники полиции уже перекрыли движение по улице Маршала Захарова, из-за чего на подъездах образовались небольшие заторы.

В Санкт-Петербурге на перекрестке Маршала Захарова и улицы Десантников прорыв трубы.

В соцсетях петербуржцы пишут, что трубы здесь прорывает регулярно, а из-за нынешней аварии местным жителям, судя по всему, придется сидеть без горячей воды и с отключенными батареями.

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