Дед Мороз прокатит петербуржцев на ретросоставе метро

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-04T14:03:23+03:00

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Приближающиеся новогодние праздники означают застолье с обязательным оливье, мандаринами и игристым напитком. А еще это многочисленные встречи с зимним волшебством и самим Дедом Морозом. Так. 29 декабря он спустится в петербургское метро, чтобы прокатить пассажиров на ретросоставе.

- В честь Нового года Дед Мороз лично проведет экскурсию, в которой расскажет об истории подземки, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Уже сейчас не необычную познавательную поездку можно записаться. И лучше сделать это заранее, ведь количество мест ограничено, а Дед Мороз в тот же день уедет по своим делам на Северный полюс.

Любителям экскурсий стоит поторопиться еще и потому, что это уникальная возможность увидеть редкий ретросостав 60-х годов, который в подземке специально восстановили несколько лет назад и сейчас выводят на линию лишь пару раз в год. После поездки он опять уйдет на отдых в депо.