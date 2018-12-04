2018-12-04T14:33:25+03:00
Общество

Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей

Все жилье находится в новостройках Красногвардейского района Петербурга
Петр КИБЕР
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Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей.Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Еще пара лет, и 15 воспитанников интернатов, вышедших во взрослую жизнь, смогут не только почувствовать себя полностью самостоятельными людьми, но и вселиться в отдельное жилье. Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга завил о приобретении на торгах квартир для нужд детей-сирот.

- Комитетом и застройщиком-победителем аукциона подписаны государственные контракты, которые сейчас переданы на регистрацию в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу, - сообщает пресс-служба КИО.

Всего Смольный купит 15 квартир общей площадью 495 квадратных метров на общую сумму 34 миллиона рублей. Это по 2,2 миллиона за каждую.

Будущее жилье для воспитанников интерната практически готово. Ввод в строй должен состояться в 2019 году, а передача в собственность города – в 2020-м. Сами сироты получат квартиры по договору социального найма. Распределением займутся чиновники из Жилищного комитета Петербурга.

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