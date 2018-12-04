2018-12-04T14:42:08+03:00
Происшествия

В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»

Метрополитен был закрыт в связи с обнаружением подозрительного предмета в вестибюле
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»Фото: Тимур ХАНОВ
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Станция Петербургского метрополитена «Чернышевская», которая расположена на Невско-Василеостровской линии, была временно закрыта во вторник, 4 декабря. Причиной тому стал подозрительный предмет, оставленный на платформе.

- В 13:33 станция «Чернышевская закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщила пресс-служба Петербургской подземки.

На место для проверки выехали специальные службы. В течение часа эксперты вместе с кинологами обследовали подозрительный предмет, но никакой опасности не обнаружили. На время вход и выход на станции «Чернышевская» были закрыты для пассажиров, а поезда следовали без остановки.

Начиная с 14:29 станция метро на зеленой ветке метрополитена работает в штатном режиме.

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