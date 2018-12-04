2018-12-04T15:23:30+03:00
Политика

Дрозденко рассказал о развитии экспорта в Ленобласти

Губернатор региона подводит итоги 2018 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Дрознеко рассказал о развитии экспорта в ЛенобластиДрознеко рассказал о развитии экспорта в ЛенобластиФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

На пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об экспорте, который на сегодняшний день существует в регионе. По словам главы, в области широкое производство товаров, которые интересны за границей.

- Если говорить про несырьевой экспорт, то ты мы экспортируем товары, которые производятся как отечественными компаниями, так и иностранными. Интерес зарубежных партнеров заключается в том, что производство на территории Ленинградской области для них выходит дешевле, где-либо еще, - рассказал Александр Дрозденко. – Например, табачная компания «Филип Моррис», которая, кстати, сейчас все больше занимается производством не только сигарет, а «стиков».

Также глава Ленобласти рассказал, что в регионе производятся матрицы для электронной оптики, которые поставляются во Францию, карты памяти совместно с японской компанией, а также детали для автокомпонентов. Что касается сельскохозяйственной продукции, то на сегодняшний день регион вышел на экспорт яйца, мяса куры.

- Сейчас мы составляем каталог товаров, которые будем экспортировать и подбираем малый и средний бизнес, который будет это производить, - добавил Дрозденко.

Во вторник, 4 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проводит пресс-конференцию, посвященную итогам 2018 года. Помимо главы региона в ней принимают участие представители администраций всех районов области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Дрозденко: «У меня честный Instagram»
На дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки
При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру
В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»
Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей
Дед Мороз прокатит петербуржцев на ретросоставе метро
Перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы
Смольный увеличит долю в «Метрострое» до контрольной
Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах
В Ленобласти открылась «добрая» выставка молодых художников-инвалидов
Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске
Беглов подписал закон о расширении направлений для маткапитала в Петербурге
Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки»
В Петербурге школьник создал профсоюз учеников и попал под угрозу исключения
На Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины