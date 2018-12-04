2018-12-05T09:32:38+03:00
Политика

Дрозденко рассказал о развитии экспорта в Ленобласти

Губернатор региона подводит итоги 2018 года
Лилия КОЗЛОВА
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Дрознеко рассказал о развитии экспорта в ЛенобластиДрознеко рассказал о развитии экспорта в ЛенобластиФото: Тимур ХАНОВ
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На пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об экспорте, который на сегодняшний день существует в регионе. По словам главы, в области широкое производство товаров, которые интересны за границей.

- Если говорить про несырьевой экспорт, то ты мы экспортируем товары, которые производятся как отечественными компаниями, так и иностранными. Интерес зарубежных партнеров заключается в том, что производство на территории Ленинградской области для них выходит дешевле, где-либо еще, - рассказал Александр Дрозденко. – Например, одна табачная компания, которая, кстати, сейчас все больше занимается производством не только сигарет, а «стиков».

Также глава Ленобласти рассказал, что в регионе производятся матрицы для электронной оптики, которые поставляются во Францию, карты памяти совместно с японской компанией, а также детали для автокомпонентов. Что касается сельскохозяйственной продукции, то на сегодняшний день регион вышел на экспорт яйца, мяса куры.

- Сейчас мы составляем каталог товаров, которые будем экспортировать и подбираем малый и средний бизнес, который будет это производить, - добавил Дрозденко.

Во вторник, 4 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проводит пресс-конференцию, посвященную итогам 2018 года. Помимо главы региона в ней принимают участие представители администраций всех районов области.

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