2018-12-04T15:30:23+03:00
Общество

При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру

С такой инициативой выступило правительство 47 региона
Лилия КОЗЛОВА
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При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру Фото: архив "КП"При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру Фото: архив "КП"
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Нуждающиеся семьи, проживающие в Ленинградской области, могут более смело задумываться о деторождении. Вполне вероятно, что в скором времени правительство региона будет активно помогать родителям, которые хотят завести второго ребенка, но не имеют жилищные условия, необходимые для этого.

- Основная задача социальной помощи – это адресность, - заявил губернатор 47 региона Александр Дрозденко во время пресс-конференции, посвященной итогам года. – Важно помогать нуждающимся семьям, которые хотят рожать детей.

В частности, как рассказал глава области, правительство региона выступило с инициативой, при которой нуждающимся семьям будет выплачиваться 5 тысяч рублей за рождение первого ребенка до тех пор, пока ему не исполнится полтора года. Кроме того, за рождение второго ребенка в течение трех лет, малоимущие семьи смогут получить квартиру.

Сегодня, 4 декабря, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провидит пресс-конференцию, которая посвящена итогам 2018 года. На ней глава региона обсуждает самые важные темы и отвечает на вопросы.

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