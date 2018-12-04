СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-04T15:59:05+03:00

На дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки. Фото: vk.com/spb_today

Сначала на Комендантском проспекте вспыхнула «Лада Ларгус», а чуть позднее на Планерном путепроводе огонь уничтожил «Рено Симбол»

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4 декабря в Петербурге и пригородах красочно горели легковые машины. Первыми, около часа ночи вспыхнули два автомобиля в Сертолово. Там огонь уничтожил «Ладу Калину» и «Шевроле Лачетти». А уже днем пламенный эпицентр переместился в Приморский район.

- На Комендантском проспекте горит машина такси. Водитель бегает, пытается потушить, - написали очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом никто из проезжающих мимо автомобилистов не остановился помочь бедняге. Опустошив свой огнетушитель и поняв тщетность усилий, водитель отошел на тротуар и оттуда смотрел, как его машину поглотило пламя. Приехавшим к месту ЧП пожарным оставалось лишь залить обгоревший каркас пеной.

На Комендантской площади горит машина такси.Видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

А буквально через час, в том же Приморском районе, на Планерном путепроводе загорелся моторный отсек красного «Рено». Здесь автовладельцу повезло чуть больше и огнеборцы успели спасти хотя бы часть машины.