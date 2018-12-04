2018-12-04T15:59:05+03:00
Происшествия

На дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки

Сначала на Комендантском проспекте вспыхнула «Лада Ларгус», а чуть позднее на Планерном путепроводе огонь уничтожил «Рено Симбол»
Петр КИБЕР
Поделиться:
На дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки. Фото: vk.com/spb_todayНа дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

4 декабря в Петербурге и пригородах красочно горели легковые машины. Первыми, около часа ночи вспыхнули два автомобиля в Сертолово. Там огонь уничтожил «Ладу Калину» и «Шевроле Лачетти». А уже днем пламенный эпицентр переместился в Приморский район.

- На Комендантском проспекте горит машина такси. Водитель бегает, пытается потушить, - написали очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом никто из проезжающих мимо автомобилистов не остановился помочь бедняге. Опустошив свой огнетушитель и поняв тщетность усилий, водитель отошел на тротуар и оттуда смотрел, как его машину поглотило пламя. Приехавшим к месту ЧП пожарным оставалось лишь залить обгоревший каркас пеной.

На Комендантской площади горит машина такси.Видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

А буквально через час, в том же Приморском районе, на Планерном путепроводе загорелся моторный отсек красного «Рено». Здесь автовладельцу повезло чуть больше и огнеборцы успели спасти хотя бы часть машины.

На Планерном путепроводе в Петербурге сгорел "Рено".Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Дрозденко: «У меня честный Instagram»
При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру
Дрозденко рассказал о развитии экспорта в Ленобласти
В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»
Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей
Дед Мороз прокатит петербуржцев на ретросоставе метро
Перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы
Смольный увеличит долю в «Метрострое» до контрольной
Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах
В Ленобласти открылась «добрая» выставка молодых художников-инвалидов
Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске
Беглов подписал закон о расширении направлений для маткапитала в Петербурге
Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки»
В Петербурге школьник создал профсоюз учеников и попал под угрозу исключения
На Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины