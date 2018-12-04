Александр Дрозденко: «У меня честный Instagram»

4 Дек. 16:28 2018-12-04T16:28:09+03:00

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Глава Ленобласти Александр Дрозденко во время пресс-конференции 4 декабря, на которой подводились итоги 2018 года, поделился опытом использования Instagram. По словам губернатора, он ежедневно получает множество вопросов от населения, которые помогают держать ему руку на пульсе всего происходящего.

- У меня честный Instagram. Я не пользуюсь услугами по накрутке. Недельный охват 45-50 тысяч. На данный момент подписчиков уже под 4 тысячи и они постоянно растут, - рассказал Александр Дрозденко.

По словам главы 47 региона, самая большая сложность, это самостоятельно вести Instagram, так как времени порой не хватает.

- Я часто пишу с ошибками, не потому что безграмотный, а потому что времени нет, - добавил губернатор Ленобласти. – Труднее всего – это вопросы в «директ», которые люди присылают в большом количестве. Надо понимать, что на вопросы, которые приходят утром, я могу ответить только вечером, а некоторые требуют большего внимания и времени.

Instagram губернатора стал своеобразной жалобной книгой, отметил Дрозденко. При этом, около 75% поступающих вопросов не относятся именно к его компетенции. Несмотря на это, глава Ленобласти все равно старается все доводить до конца, перенаправляя жалобы в различные инстанции, отвечающие за те или иные области.

- Есть польза от Instagram. Такой гаджет для связи с населением должен быть, так как с помощью него я открываю для себя новые вопросы и проблемы, о которых мог бы узнать значительно позже. А так, получается решать все оперативно.