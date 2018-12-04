Контрольно-счетная палата проверит строительство стадиона «Санкт-Петербург»

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-04T18:18:08+03:00

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Самый дорогой на сегодняшний день стадион России «Санкт-Петербург» подвергнется проверке Контрольно-счетной палаты. Инспекторы собираются выяснить законность и эффективность использования бюджетных средств при строительстве арены.

- В ходе проверочных мероприятий будет проанализирована деятельность Комитета по строительству и Фонда капитального строительства при возведении стадиона, - рассказала пресс-служба Контрольно-счетной палаты Петербурга.

В частности проверка коснется выполнения требований бюджетного законодательства, финансирование работа, а также насколько имело место быть целевое расходование бюджетных денег. Возглавляет проверку, которая продлится до 29 марта 2019 года, аудитор палаты Константин Желудков.

Строительство арены «Санкт-Петербург» началось в 2007 году и закончилось в конце декабря 2016 года. Изначально на его возведение планировалось потратить 6,7 миллиардов рублей, однако постепенно эта сумма выроста до 43 миллиардов рублей.