Петербургский метрополитен рассказал о желтых конструкциях между вагонами

4 Дек. 18:37 2018-12-04T18:37:56+03:00

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Пассажиры Петербургской подземки в 2012-м году обратили внимание на то, что вдруг между привычными синими вагонами появились непонятные конструкции черно-желтого цвета. Они были установлены для того, чтобы никто не падал на пути, тем самым избегая несчастных случаев в метро.

- Это специальные конструкции – межвагонные предохранительные устройства (МПУ), созданы для того, чтобы защищать пассажиров от падения между вагонами, - рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена. – Сначала подземка пыталась установить зарубежные конструкции, однако оказалось, что отечественные более функциональны и лучше подходят эстетически.

Проблема в том, то не всегда пассажиры соблюдают правила безопасности: кто-то заходит за ограничительную линию на платформе, некоторые хулиганы специально пытаются прокатиться между вагонами, а порой несчастные случаи происходят с людьми, находящимися в нетрезвом состоянии. В эксплуатацию МПУ были введены в марте 2012 года, с тех пор все поезда Петербургского метро оборудуются такими конструкциями.