Ветераны и блокадники в Петербурге получат более 1,7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 19:00 2018-12-04T19:00:58+03:00

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Более 1,7 миллиардов рублей выделит Смольный ветеранам, защищавшим Ленинград во время Великой отечественной войны, а также жителям блокады. Эти выплаты станут одной из частей празднования 75-летия полного освобождения города от фашистского окружения.

- В начале 2019 года ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, защитники и жители блокадного Ленинграда получат по семь тысяч рублей. А дети, рожденные до 3 сентября 1945 года в условиях фашистского окружения, по 3 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Также правительство города на Неве подготовило специальные памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В честь праздника подготовлен план мероприятий, который включает в себя 120 различных событий: 26 января на мемориалах и воинских захоронениях состоятся церемонии возложения цветов, 27 января пройдет парад на Дворцовой площади и праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», в честь праздника загорятся факелы на Ростральных колоннах, а в завершении небо озарит праздничный салют.