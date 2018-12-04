2018-12-04T19:00:58+03:00
Общество

Ветераны и блокадники в Петербурге получат более 1,7 млрд рублей

Выплаты людям, пережившим войну, связаны с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ветераны и блокадники в Петербурге получат более 1,7 млрд рублейВетераны и блокадники в Петербурге получат более 1,7 млрд рублейФото: Алена ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Более 1,7 миллиардов рублей выделит Смольный ветеранам, защищавшим Ленинград во время Великой отечественной войны, а также жителям блокады. Эти выплаты станут одной из частей празднования 75-летия полного освобождения города от фашистского окружения.

- В начале 2019 года ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, защитники и жители блокадного Ленинграда получат по семь тысяч рублей. А дети, рожденные до 3 сентября 1945 года в условиях фашистского окружения, по 3 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Также правительство города на Неве подготовило специальные памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В честь праздника подготовлен план мероприятий, который включает в себя 120 различных событий: 26 января на мемориалах и воинских захоронениях состоятся церемонии возложения цветов, 27 января пройдет парад на Дворцовой площади и праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», в честь праздника загорятся факелы на Ростральных колоннах, а в завершении небо озарит праздничный салют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы
Инновационный центр «Буревестник» открылся в Петербурге
Петербургский метрополитен рассказал о желтых конструкциях между вагонами
Контрольно-счетная палата проверит строительство стадиона «Санкт-Петербург»
Александр Дрозденко: «У меня честный Instagram»
На дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки
При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру
Дрозденко рассказал о развитии экспорта в Ленобласти
В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»
Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей
Дед Мороз прокатит петербуржцев на ретросоставе метро
Перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы
Смольный увеличит долю в «Метрострое» до контрольной
Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах
В Ленобласти открылась «добрая» выставка молодых художников-инвалидов
Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске
Беглов подписал закон о расширении направлений для маткапитала в Петербурге
Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки»
В Петербурге школьник создал профсоюз учеников и попал под угрозу исключения
На Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины