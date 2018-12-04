Инновационный центр «Буревестник» открылся в Петербурге

4 Дек. 19:21 2018-12-04T19:21:56+03:00

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Во вторник, 4 декабря, состоялось торжественное открытие инновационного центра «Буревестник» на площадке «Новоорловская». Одно из ведущих предприятий Северной столицы посетил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который на церемонии произнес небольшую речь и поздравил с новосельем.

- Открытие центра – это шаг в будущее, - заявил Беглов. – Это новое оборудование и 650 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Инновационный центр «Буревестник» занимается исследованием, разработкой и производством рентгеновской аппаратуры как для промышленных, так и для научных целей. Оборудование предприятие используется даже для горнодобывающей и алмазной промышленности.

На строительство центра было инвестировано более двух миллиардов рублей, а до 2021 года планируется вложить еще миллиард рублей на развитие производства. При этом уже в следующем году планируется, что предприятие перечислит в различные бюджеты около 500 миллионов рублей налогов.