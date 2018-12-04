2018-12-04T20:01:55+03:00
Общество

В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы

В Смольном состоялось совещание по вопросу проектирования медицинского учреждения
Лилия КОЗЛОВА
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В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы Фото: Официальный сайт администрации Санкт-ПетербургаВ Купчино возобновят строительство инфекционной больницы Фото: Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга
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Инфекционную больницу в Купчино на Бухарестской улице в Петербурге, заброшенную в 2014 году, все же продолжат строить. Данный вопрос обсудили на совещании в Смольном во вторник, 4 декабря, под председательством вице-губернатора Игоря Албина.

- У нас есть опыт создания подобного объекта, - заявил вице-губернатор. – Сложный путь строительства и ввода медицинского учреждения в эксплуатацию связан с получением лицензий. Также важно учитывать позицию инфекционной больницы, как эксперта при подготовке медико-технического задания.

Строительство инфекционной больницы на 600 коек во Фрунзенском районе началось в 2008 году и планировалось завершить его в 2013-м. Однако в 2014-м году из-за увеличения стоимости расходов на реализацию проекта, договор с подрядчиком был расторгнут.

На данный момент комитет по здравоохранению подготовил медико-техническое задание. В качестве аналога, опираться будут на документации по строительству больницы на Пискаревском проспекте.

- Стоит глобальная задача – создать еще одну инфекционную больницу в Санкт-Петербурге. У нас есть база, и это экономит колоссальный объем времени, - подчеркнул Игорь Албин.

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