«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году

СЕГОДНЯ 20:21 2018-12-04T20:21:17+03:00

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Во вторник, 4 декабря, Петербургский аэропорт «Пулково» отметил сразу два радостных события: день рождения и 17-миллионного пассажира в 2018 году. Новый терминал воздушной гавани был открыт ровно пять лет назад в 2013-м году, и с тех пор через него прошло более 70 миллионов пассажиров.

- Небесный причал Петербурга сегодня побил собственный исторический рекорд по объему авиаперевозок за один год. В 2017-м году пассажиропоток «Пулквово» составил 16,1 миллионов человек, - рассказала пресс-служба аэропорта. – А именно в пятилетие воздушной гавани из города на Неве в немецкий Мюнхен отправился 17-миллионный пассажир.

В честь праздника в зале регистрации путешественников встречал талисман аэропорта – желтый кот МасКот, который фотографировался с пассажирами и дарил подарки детям. В течение двух часов джаз-бэнд True Party Band устроила для гостей концерт, а в кафе и магазинах «Пулково» действовали специальные предложения.