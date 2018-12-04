2018-12-04T20:43:09+03:00
Происшествия

В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей

Неудачливых киднепперов, желавших наживы, очень быстро обнаружила полиция
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублейВ Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В городе Кировск Ленинградской области следственный отдел возбудил уголовное дело за похищение человека и вымогательство денег. Киднепперы своих денег так и не получили, зато смогут обзавестись тюремным сроком.

- Днем в понедельник, 3 декабря, в городе Отрадное Кировского района Ленобласти несколько человек, которые решили организовать ОПГ, похитили человека, - сообщил следственный комитет региона. – Они схватили 40-летнего мужчину, жителя Петербурга, и насильно затолкали его в машину, а потом вывезли за пределы области.

С мужчиной о киднепперов был некий конфликт, детали которого не раскрываются. Как в настоящих криминальных историях, похитители потребовали выкуп, но не миллион долларов, а 150 тысяч рублей. Петербуржец пробыл в машине, куда его затолкали, до тех пор, пока не прибыла полиция и не вызволила его. Часть похитителей задержали, часть объявлена в розыск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы
Инновационный центр «Буревестник» открылся в Петербурге
Ветераны и блокадники в Петербурге получат более 1,7 млрд рублей
Петербургский метрополитен рассказал о желтых конструкциях между вагонами
Контрольно-счетная палата проверит строительство стадиона «Санкт-Петербург»
Александр Дрозденко: «У меня честный Instagram»
На дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки
При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру
Дрозденко рассказал о развитии экспорта в Ленобласти
В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»
Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей
Дед Мороз прокатит петербуржцев на ретросоставе метро
Перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы
Смольный увеличит долю в «Метрострое» до контрольной
Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах
В Ленобласти открылась «добрая» выставка молодых художников-инвалидов
Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске
Беглов подписал закон о расширении направлений для маткапитала в Петербурге
Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки»
В Петербурге школьник создал профсоюз учеников и попал под угрозу исключения
На Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины