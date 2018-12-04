В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей

4 Дек. 20:43 2018-12-04T20:43:09+03:00

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В городе Кировск Ленинградской области следственный отдел возбудил уголовное дело за похищение человека и вымогательство денег. Киднепперы своих денег так и не получили, зато смогут обзавестись тюремным сроком.

- Днем в понедельник, 3 декабря, в городе Отрадное Кировского района Ленобласти несколько человек, которые решили организовать ОПГ, похитили человека, - сообщил следственный комитет региона. – Они схватили 40-летнего мужчину, жителя Петербурга, и насильно затолкали его в машину, а потом вывезли за пределы области.

С мужчиной о киднепперов был некий конфликт, детали которого не раскрываются. Как в настоящих криминальных историях, похитители потребовали выкуп, но не миллион долларов, а 150 тысяч рублей. Петербуржец пробыл в машине, куда его затолкали, до тех пор, пока не прибыла полиция и не вызволила его. Часть похитителей задержали, часть объявлена в розыск.