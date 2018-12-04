2018-12-04T21:51:07+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе

Легковой автомобиль от удара улетел на обочину и перевернулся. Погибли два человека
Лилия КОЗЛОВА
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Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в ПетергофеСмертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в ПетергофеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Страшная авария произошла во вторник, 4 декабря, около четырех часов дня в районе Петергофа на 26-м километре Гостилицкого шоссе. Трагедия произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля спешил и выехал на встречную полосу, желая обогнать поток движущихся машин. В ДТП погибли два человека.

- Проезжала час назад эту аварию, очень страшное зрелище. От машины ничего не осталось. Дорога на Гостилицком ужасная, машину даже на скорости 60 километров в час заносит. Не дорога, а месиво, - пожаловались в социальной сети очевидцы с места трагедии.

По рассказам свидетелей, автомобиль марки «Рено Логан» выехал на встречную полосу. С какой именно скоростью «летел» водитель, неизвестно, но очевидцы говорят, что двигался он очень быстро. Иномарке не повезло, на дороге она влетела в «КамАЗ», а от удара оказалась перевернутая на обочине.

Как рассказывают свидетели, скорая помощь очень быстро приехала на место аварии, но было уже поздно. Водитель и его пассажирка скончались на месте.

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