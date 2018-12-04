«Лада» столкнулась «лоб в лоб» с грузовиком в Волховском районе

4 Дек. 22:09 2018-12-04T22:09:45+03:00

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Серьезное дородно-транспортное происшествие произошло во вторник, 4 декабря, днем на 162-м километре на трассе в Волховском районе Ленинградской области. Отечественный автомобиль «Лада» влетел в грузовик «Скания». В результате аварии все живы, однако водитель «легковушки» в тяжелом состоянии.

- Авария произошла 4 декабря в 17:15 часов, - сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД России по Ленинградской области.

Как сообщает дорожная полиция, автомобиль ВАЗ-21104 ехал в сторону Санкт-Петербурга. Вероятно, водитель «Лады» решил обогнать поток движущихся машин и резко выехал на встречную полосу, что оказалось для него роковой ошибкой. На встречу ему ехал грузовик «Скания», которые двигался в сторону Мурманска. За считанные секунды произошло лобовое столкновение.

От сильного удара грузовик повело в сторону и он съехал в левый кювет, ВАЗ отлетел на правую обочину. На место аварии приехали сотрудники ДПС и скорая помощь. Водитель «Скании» не пострадал, а вот мужчине, за рулем отечественного автомобиля повезло меньше. В срочном порядке его госпитализировали в ближайшую больницу Волховского района. С обстоятельствами произошедшего на месте разбираются сотрудники ГИБДД.