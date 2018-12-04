2018-12-05T09:48:39+03:00
Общество

Аэропорт Пулково не назовут в честь Петра Первого, несмотря на желание горожан

Это имя забрала себе воздушная гавань Воронежа
Елена МОЛОДКИНА
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Имя для Пулково будут выбирать во втором этапеИмя для Пулково будут выбирать во втором этапеФото: Александр ГЛУЗ
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Вот и настал тот день, когда аэропорты России получили новые имена - в честь великих людей. Итоговое заседание экспертного совета конкурса "Великие имена России" состоялось в Общественной палате 4 декабря.

Правда, повезло не всем аэропортам. В Санкт-Петербурге, а также Архангельске и Нижневартовске воздушные гавани пока остались только при прижних названиях. Дело в том, что варианты, лидирующие в этих городах, в других городах набрали больший процент голосов.

Например, жители Санкт-Петербурга голосовали за то, чтобы аэропорт Пулково носил имя Петра Первого. Этот вариант поддержали 47% голосующих горожан. А вот в Воронеже за то, чтобы местный аэропорт называли именем Петра Первого, свои голоса отдали 59 процентов участников опроса. Потому именно воронежскому, а не петербургскому, аэропорту присвоят имя российского императора.

А вот в Северной столице, по решению Экспертного совета, пройдет второй тур конкурса "Великие имена России". И горожанам снова придется определяться с тем, какое имя они хотят отдать Пулкову. Когда именно начнется второй этап, не известно.

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