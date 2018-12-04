Петербургские полицейские устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами товарного поезда

4 Дек. 23:25 2018-12-04T23:25:53+03:00

Он шел и не слышал сигнал машиниста

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На железнодорожном переезде в районе Ржевки в Санкт-Петербурге погиб мужчина. О том, что на путях человек, сообщили и в полицию, и в "скорую помощь". Но врачи ничем помочь уже не могли.

Как показала проверка, мужчина переходил железнодорожные пути, когда приближался грузовой состав. Машинист заметил пешехода и пытался предупредить его об опасности. Но пешеход на звуковой сигнал не реагировал. Вмиг остановить железную махину и предотвратить трагедию не удалось.

- Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. По предварительной информации, на вид пострадавшему лет 25-30, - сообщают в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО.

Следователи организовали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего мужчины.