2018-12-04T23:52:54+03:00
Происшествия

Пожар на складе с бумажной продукцией в Петербурге: ранг сложности повышен уже до №3

Сведений о пострадавших не поступало
Елена МОЛОДКИНА
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Горят склады с бумажной продукцией. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеГорят склады с бумажной продукцией. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Несколько десятков пожарных машин вечером во вторник, 4 декабря, насчитали петербуржцы на улице Латышских стрелков. Там с огромной силой разгорелся склад с бумажной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

- Сообщение о пожаре по адресу Латышских стрелков, 29, поступило в 21:56. Пожару сначала был присвоен повышенный ранг сложности №1 БИС, а спустя еще 40 минут - ранг пожара повысили до №2, - уточнили спасатели.

Но огонь не сдавался. И в 23:24 ранг пожара еще повысили - до номера три. Общая площадь горения составляет 350 квадратных метров. И хотя очевидцы уверяют, что пожарных машин больше 20, официальная цифра - семь единиц техники и 25 человек личного состава.

Борьба с огнем продолжается.

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