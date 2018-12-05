5 Дек. 07:19 2018-12-05T10:08:55+03:00

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В Петербурге зима, но лед еще только-только встает на реках и каналах города. А из-за постоянных оттепелей утки, не улетевшие на юг, оказываются в ледовых ловушках. Они то и дело примерзают, что грозит им гибелью. Одну из таких птиц заметили горожане в Крюковом канале.

- У Старо-Никольского моста примерзла уточка. Мы очень старались помочь, но не вышло! Может у кого-то есть возможность ее спасти? – написали неравнодушные люди в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам горожан, птица вмерзла крылом. Она билась, пытаясь вырваться из ледового плена, старалась перевернуться, но совсем выбилась из сил. Скорее всего утка погибла бы от переохлаждения или ее насмерть могли заклевать вороны.

Пользователи соцсетей предлагали даже вызвать МЧС, однако у спасателей в этот день было много работы – на улице Латышских стрелков полыхал большой пожар.

Но, в итоге, герой нашелся. Им стал подписчик группы «ВКонтакте» Николай, который не побоялся выйти на тонкий лед и достать уточку. Сейчас с птицей все в порядке.